Musica ballo e tanti colori: l’allegria del Carnevale accende la città

Sarzana (La Spezia) 13 febbraio 2024 - Una bella giornata di festa per salutare il Carnevale. Almeno in città mentre in Val di Magra sono attese altre iniziative già nel fine settimana. Il martedì che chiude la festa colorata ha riempito il centro storico di Sarzana preso d’assalto da tante mascherine e costumi a tema. tanta allegria anche grazie alla musica e alle esibizioni di ballo. L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo Trebbiatori Val di Magra, patrocinata dall’amministrazione comunale, che hanno messo insieme tantissimi volontari. Gli appuntamenti con il Carnevale proseguono già in questo week end organizzati dal Comune di Ameglia e le associazioni del territorio. La prima uscita è organizzata dall’associazione Vive Fiumaretta ed prevista sabato 17 febbraio nella frazione marinara di Fiumaretta. Ritrovo alle 15 . Domenica alle 14.30 a cura delle Proloco di Bocca di Magra e Fiumaretta al bivio di Ameglia si svolgerà la manifestazione “Carnevalando” con pentolaccia, laboratorio creativo per la decorazione delle mascherine , il trucca bimbi e un piccolo Circo.