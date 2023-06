Mirko Tognacca resta in maglia rossonera e viene promosso in prima squadra

Sarzana (La Spezia) 14 giugno 2023 - Dopo l’ingaggio del giovane e promettente Joaquin Olmos astro nascente dell’hockey argentino la società Hockey Sarzana Gamma Innovation “blinda” per i prossimi tre anni il proprio gioiellino. Dopo una sola stagione in rossonero Mirko Tognacca, classe 2005, ha ottenuto la fiducia del club farà ancora parte della rosa della prima squadra che prenderà parte al campionato di A1 oltre a essere un punto di forza del gruppo in A2 e dell’under 19. Nella sua prima esperienza sarzanese ha totalizzato 22 reti messe a segno nel girone sud della serie A2 e capocannoniere della zona 4 under 19 con 36 reti. Originario di Seregno dove ha iniziato a giocare da ragazzino ha conosciuto la società Hockey Sarzana in vacanza, partecipando ai campus estivi che il club organizza a Luni Mare e la scorsa stagione è stato ingaggiato guadagnandosi la fiducia di tutti. “Abbiamo investito per il nostro futuro, su uno dei migliori giovani giocatori - dice il presidente Maurizio Corona – entrerà nel roster della serie A1 voluto dal tecnico Paolo De Rinaldis. Pensiamo potrà essere per noi una pedina fondamentale per il nostro futuro.