Mirko Tognacca e Alessio Lavagetti convocati allo stage della Nazionale giovanile

Sarzana (La Spezia) 28 giugno 2023 - Gli impegni per i giocatori dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation non sembrano davvero avere sosta. Dopo aver concluso i rispettivi campionati e aver disputato le finali scudetto per due giovani rappresentanti del club rossonero arriva un nuovo prestigioso appuntamento. Mirko Tognacca e Alessio Lavagetti infatti sono sono stati convocati in Nazionale per il raduno programmato a Recoaro Terme come preparazione ai prossimi campionati Europei della categoria Under 19 e 17. Tognacca parteciperà allo stage riservato alla categoria Under 19 rispondendo alla chiamata dell’allenatore Alessandro Bertolucci e scenderà in pista insieme a altre giovani promesse italiane della disciplina su pista dal 5 al 7 luglio mentre Alessio Lavagetti convocato da Massimo Giudice responsabile della nazionale under 17 risponderà presente dal 12 al 17 agosto. Tognacca è un giocatore che nella prossima stagione entrerà anche a far parte della rosa della prima squadra allenata da Paolo De Rinaldis nel campionato di massima serie.