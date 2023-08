Minaccia con il coltello alla gola: arrestato dai carabinieri di Santo Stefano Magra

Sarzana (La Spezia) 17 agosto 2023 -E’ stato arrestato e tradotto in carcere a Spezia un uomo di 35 anni protagonista di una serie di atti di violenza nel mondo della prostituzione. E proprio dopo una lite avvenuta nella scorsa primavera è scattata l’indaginenei suoi confronti. In quela occasione il trentenne, italiano, aveva puntato un coltello alla gola di una transessuale. Dopo questo fatto ne sono però accaduti altri sui quali i carabinieri della stazione di Santo Stefano Magra hanno avviato le indagini. I militari dopo aver raccolto la prima denuncia si sono messi sulle tracce dell’uomo informando l’autorità giudiziaria che, nella fase delle indagini preliminari, in considerazione della gravità delle ipotesi di reato, ha emesso il provvedimento restrittivo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di avviso orale emesso dal Questore della Spezia, colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere per percosse, lesioni e sfruttamento della prostituzione.volta rintracciato e dichiarato in arresto, è stato quindi accompagnato presso la casa circondariale della Spezia.