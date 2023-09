Mercoledì di Coppa Italia per le formazioni di Magra Azzurri e Tarros Sarzanese

Sarzana (La Spezia) 19 settembre 2023 - Un mercoledì di Coppa per tenere il ritmo e la ricerca della miglior condizione in questa prima fase di stagione. Tornano in campo nel ritorno delle sfide della competizione calcistica regionale riservata alle formazioni che militano nel campionato di Promozione Ligure le cugine spezzine del Magra Azzurri e Tarros Sarzanese. Entrambe hanno vinto le partite di andata e mercoledì sera proveranno dunque a difendere il prezioso vantaggio. Il Magra Azzurri è atteso dalla Caperanese che ha iniziato molto bene il cammino in campionato mettendo a segno due vittorie che la vedono così in testa a punteggio pieno con Molassana e Bogliasco. La Tarros Sarzanese invece gioca sul campo del Rapallo che in campionato ha perso le due prima gare. Le spezzine sono reduci entrambe dai successi conseguiti domenica in campionato quindi si presentano con il morale decisamente rinfrancato e decise a superare il turno. Le partite sono in programma alle 20.