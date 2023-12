Maxi sequestro di addobbi natalizi da parte della Guardia di Finanza

Sarzana (La Spezia) 14 dicembre 2023 - Alberi natalizi, palline colorate, festoni e alberelli pronti per addobbare le abitazioni e ravvivare le festività come da tradizione. Ma dietro il prezzo sicuramente economico c’è però la provenienza non chiara del materiale che gli uomini della Guardia di Finanza di Sarzana hanno sequestrato nell’ambito di un servizio di controllo coordinato dal Comando provinciale. La compagnia di Sarzana ha fatto visita a un grande magazzino sequestrando ben 15 mila 860 oggetti per un valore complessivo di oltre 20 mila euro privi delle indicazioni del corretto utilizzo previste dalla legge perchè requisito essenziali nell’identificare la composizione del prodotto, le caratteristiche e le avvertenze per l’utilizzo. I titolari degli esercizi commerciali sono quindi stati segnalati alla Camere di Commercio per la contestazione della sanzione amministrativa che può variare da un importo minimo di 516 euro fino a un massimo di 25 mila 823 euro.