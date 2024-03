Max Gazzè porta sul palco di Sarzana il suo nuovo show estivo

Sarzana (La Spezia) 8 marzo 2024 - L’estate musicale sarzanese sta prendendo quota. Dopo l’annuncio dell’arrivo il 20 luglio di Elio e le storie tese è arrivata anche l’ufficialità del concerto di Max Gazzè in programma il 22 luglio in piazza Matteotti nell’ambito della rassegna Moonland Festival organizzato da Bluesin per il Comune di Sarzana. Il Festival è giunto alla sesta edizione ed ha ospitato grandissimi nomi della musica internazionale come Ben Harper, Manu Chao e nazionale da Niccolò Fabi, Irama, Mario Biondi, Pfm, Vinicio Capossela, Negrita, Fabri Fibra, Venerus. Come per il precedente tour “Preludio”, anche in questa parte estiva Max Gazzè regalerà al suo pubblico alcuni brani ancora inediti che andranno ad aggiungersi alla tracklist del suo prossimo album. Una formazione nuova, ricca di strumenti particolarmente fascinosi, accompagnerà l’artista per una versione acustica e originale dei suoi brani. I biglietti sono già in vendita sulla piattaforma Ticketone.