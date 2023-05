Matteo Salvini a Sarzana per sostenere la sindaca Cristina Ponzanelli

Sarzana (La Spezia) 7 maggio 2023 - Non si è fermato a pranzo nonostante l’invitante pizza che ha soltanto tagliato a beneficio dei fotografi e il profumo delle specialista tipiche delle sagre sarzanesi pronte per essere servite. Ma il ministro Matteo Salvini non aveva tempo per fermarsi al pranzo organizzato dal centrodestra sarzanese per il sostegno della candidata sindaca uscente Cristina Ponzanelli. L’iniziativa allestita nell’area verde del quartiere sarzanese di San Lazzaro è stata aperta dall’arrivo di Matteo Savini poi diretto in Toscana, prima a Massa e poi Pietrasanta infine a Siena. Il senatore della Lega non si è certamente risparmiato nel toccare diversi punti e strappare applausi dai simpatizzanti della sua lista ma anche di quelli della coalizione di centrodestra e delle due civiche. Anche quelli dei tifosi dell’Inter, seppur tra mille scongiuri, per i quali ha previsto il passaggio del turno in Champions League contro il Milan. Il ministro è un noto supporter rossonero e mercoledì sarà a fare il tifo per la squadra.