Massima condivisione sui progetti di piazze e della rotatoria

Santo Stefano Magra (La Spezia) 3 Maggio 2023 - Progetti condivisi e nessuna proposta da parte della cittadinanza. La sindaca di Santo Stefano Magra ha replicato alle critiche che nei giorni scorsi le erano state mosse per una serie di opere pubbliche in corso e comunque in programma sul territorio. Nel mirino dei consiglieri di opposizione in quota Lega erano finite le due piazze del paese e la rotatoria sulla Cisa. Silvio Ratti e Eleonora Aiesi hanno contestato alla prima cittadina Paola Sisti la mancata condivisione degli interventi e soprattutto quello sulle piazze Matteotti e Garibaldi di disagio per la cittadinanza. Paola Sisti ha replicato ribadendo i ripetuti solleciti verso Anas per la realizzazione della rotonda all’ingresso del paese, attesa da anni, e soprattutto sulle due piazze la necessità dell’ammodernamento. Respinte al mittente anche le accuse di mancata condivisione ricordando la richiesta di pareri e proposte lanciata dopo la presentazione pubblica. Ma in municipio non sarebbero mai arrivati consigli utili da prendere eventualmente in considerazione ma soltanto una raccolta di firme per protestare contro il progetto.