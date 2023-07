Mario Biondi chiude venerdì la rassegna musical Moonland Art Festival

Sarzana (La Spezia) 20 luglio 2023 - Il suo nuovo album dal titolo “Romantic” lo sta portando in giro nelle piazze e stadi in tutta Italia regalando al pubblico la sua inconfondibile voce, un timbro vocale che lo avvicina al grande Barry White, arricchito dal suo personale stile soul e jazz. Mario Biondi venerdì sera sarà il regalo alla città in occasione della Notte Bianca. Il cantautore siciliano si esibirà dalle 21 nel concerto sul palco allestito in piazza Matteotti. Un evento, con ingresso gratuito, che chiude in bellezza la rassegna “Moonland Art Festival” organizzata dall’associazione Bluesin con il patrocinio del Comune di Sarzana. Prima di Mario Biondi si sono esibiti Ben Harper, il duo Santo Francesi e Alice che ha portato un omaggio a Franco Battiato. Mario Biondi dunque sarà l’ultimo ospite in una serata magica per tutta la città. Infatti in occasione della festa si prevede un notevole afflusso di visitatori che troveranno tutti i negozi del centro storico aperti e tanta musica in ogni locale.