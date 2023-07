Mario Biondi chiude la rassegna Moonland nella Notte Bianca sarzanese

Sarzana (La Spezia) 22 luglio 2023 - E’ stata una Notte Bianca da tutto esaurito in città. Davvero tantissime persone hanno seguito la festa organizzata dal Comune di Sarzana in occasione di quello che viene definito il “compleanno” della città di Sarzana. Si calcolano almeno 10 mila presenze nella vie del centro storico con tutti i negozi, bar e ristoranti aperti. Tantissimi spettatori hanno poi assistito al concerto organizzato in piazza Matteotti di Mario Biondi. L’evento musicale ha chiuso la rassegna “Moonland Art Festival” organizzata dall’associazione Bluesin in collaborazione con il Comune di Sarzana. La performance dell’artista siciliano, a ingresso libero, ha concluso l’edizione che ha visto la partecipazione di Ben Harper, Santi Francesi e Alice. In giornata invece i rappresentanti del Comune, partiti politici e associazioni hanno ricordato i fatti di Sarzana del 1921 deponendo corone di fiori al sindaco Terzi e al capitano dei carabinieri Jurgens mentre l’onoreficenza “XXI Luglio 1921” è stata consegnata ai famigliari dello storico Giuseppe “Pino” Meneghini.