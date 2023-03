Marco Bertoni e Tommaso Iapoce conquistano il trofeo di San Benedetto

I finalisti a San Benedetto

Sarzana (La Spezia) 15 marzo 2023 - Le grandi sfide sono ormai una costante al torneo provinciale spezzino Tpra. Nel doppio disputato al circolo di San Benedetto ha vinto la coppia composta da Marco Bertoni e Tommaso Iapoce superando con il punteggio di 6-3 Vincent Biava e Christian Jingco Per altro Vincent Biava è alla seconda finale consecutiva in una sola settimana aggiungndo quella persa a San Benedetto all’altra che lo ha visto trionfare nella prova di singolare disputata al circolo tennis di Lerici. Nell’occasione si è imposto su Fabio Plicanti con il punteggio di 6-1. Un risultato che comunque consente a entrambi i singolaristi di conservare le posizioni di vertice nella graduatoria regionale All Stars del circuito “Road to Rome” che potrebbe garantire l’accesso diretto alla finalissima di Roma senza passare per il tabellone del Master. Il prossimo appuntamento con il Tpra è in programma il 25 e 26 marzo all’impianto di Follo. Responsabile del torneo Maurizio Vallesi.