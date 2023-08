L’Hockey Sarzana scalda i pattini per la stagione di serie A2

Sarzana (La Spezia) 1 agosto 2023 - La stagione del campionato di serie A2 di hockey su pista inizierà con la fase di qualificazione in cui prenderanno parte tutte le 20 squadre. Ci sarà anche l’Hockey Sarzana Gamma Innovation ai nastri di partenza dalla fase che si apre il 14 ottobre e finirà il 16 dicembre. Le quattro vincitrici dei quattro gironi saranno protagoniste delle semifinali di Coppa Italia sabato 23 marzo e la finale domenica 24 marzo. I rossoneri da quesa stagione allenati dal giocatore della prima squadra che milita in serie A1, Sergio Festa sono stati inseriti nel raggruppamento C insieme a Cgc Viareggio, Farmaè Pumas A. Viareggio, Rotellistica Camaiore, H.C. Forte dei Marmi. Il campionato di serie A2 prenderà il via sabato 6 gennaio 2024 chiudendo l’andata il 2 marzo e l’ultima giornata sarà il 18 maggio. Le squadre classificate al primo posto di ciascun girone, dopo avere escluso dalla graduatoria le seconde squadre di società sportive di serie A1, verranno promossa alla massima serie mentre le squadre classificate dal decimo posto in poi di ciascun girone sono retrocesse in serie B.