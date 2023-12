L’Hockey Sarzana espugna Vercelli e chiude quarto il girone di andata

Sarzana (La Spezia) 21 dicembre 2023 - L’Hockey Sarzana Gamma Innovation trema, soffre ma poi vince in rimonta la trasferta a Vercelli che ha chiuso il girone di andata del campionato di serie A1. Un risultato prezioso che unito al pareggio tra Amatori Wasken Lodi e Valdagno ha consentito ai sarzanesi di ottenere il quarto posto in classifica e di disputare al “Vecchio Mercato” i quarti di finale di Coppa Italia in programma il 31 gennaio proprio contro Amatori Lodi. La gara di Vercelli, disputata a porte chiuse, è stata durissima ma vinta con il punteggio di 5 a 4 dopo che i sarzanesi sono andati sotto 2 a 0 dopo pochi minuti di gioco. Nella ripresa tante emozioni e botta e riposta con la rete decisiva nel finale. Gli altri risultati dell’ultima partita del girone di andata: Breganze-Monza 0-2, Sandrigo-Giovinazzo 8-1, Amatori Wasken Lodi-Valdagno 1-1, Forte dei Marmi-Grosseto 4-2, Montebello-Follonica 4-2, Bassano-Trissino 2-3.Classifica: Forte dei Marmi, Trissino 33 punti, Follonica, Hockey Sarzana Gamma Innovation 25, Amatori Wasken Lodi 24, Grosseto, Valdagno 22, Montebello 18, Sandrigo 17, Bassano 13, Monza 11, Vercelli e Breganze 6, Giovinazzo 3.