Lella Costa sul palco dell’ex ceramica Vaccari di Ponzano Magra

Sarzana (La Spezia) 8 aprile 2024 - Martedì sera i riflettori dello spazio opificio dell’ex ceramica Vaccari di Ponzano Magra si accendono sullo spettacolo di Lella Costa dal titolo “Ragazze”. L’attrice milanese va in scena alle 21.15 e i biglietti sono ancora disponibili sulla piattaforma Vivaticket. La terza edizione della rassegna “Su il Sipario!” organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra, Ad Eventi in collaborazione con Gennaro Giobbe e la Compagnia La Corte si è aperta con Serena Dandini. Il programma prevede oltre allo spettacolo di Lella Costa martedì 9 aprile anche quello di Ascanio Celestini “Radio Clandestina” il 2 maggio. In cartellone sono stati inseriti anche otto spettacoli teatrali che avranno come ospiti compagnie provenienti da tutta Italia, in onore di Cesare Orsini, Magister Stopinus, poeta ponzanese del 1500. In più, nel corso della rassegna, verranno proiettati 2 film che hanno fatto la storia del cinema, e la cui proiezione è curata da Cineambulante, consolidata realtà santostefanese.