Le osservazioni di Confartigianato sul futuro della Bolkestein

Sarzana (La Spezia) 5 luglio 2023 - E’ stato consegnato da Confartigianato Imprese Demaniali al governo un documento relativo alla delicata vertenza Bolkestein con le richieste dell’associazione. Una serie di proposte che l’associazione di categoria ha voluto presentare agli associati. ll documento di Confartigianato chiede l’approvazione di una nuova legge di riordino del demanio che a fine anno vedrà scadere le concessioni. In attesa dei bandi che dovranno essere presentati già a inizio del 2024 le associazioni di categoria, tra le quali Confartigianato, ha preparato un decalogo consegnato al governo e al presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e all’assessore Marco Scajola. Si chiedono regole certe e rapide per risolvere una questionea livello europeo e non soltanto italiano che tiene in apprensione il movimento turistico legato alle concessioni demaniali non soltanto delle spiagge ma anche di laghi, fiumi, porticcioli e darsene. Una vicenda complessa che l’Unione Europea dovrà affrontare con chiare dettando poi le linee guide che i Comuni dovranno applicare.