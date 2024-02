Le giovani Anita e Greta strappano applausi ai campionati di danza sportiva

Sarzana (La Spezia) 16 febbraio 2024 - Importante successo sportivo per Anita Luce Bettelani, giovane atleta di Santo Stefano Magra, e Greta Rezzano, ai campionati assoluti di danza organizzati dalla Federazione Italiana Danza Sportiva, si sono classificate seconde assolute nella categoria Hip Hop 8/12 in coppia. Un prezioso risultato che le porterà a una sfida ancora più importante e emozionante. Saranno infatti le rappresentanti dell’Italia ai prossimi campionati Europei di danza. Anita Luce è una ballerina della società “Art Belive It”, associazione sportiva del Comune di Santo Stefano Magra guidata da Michela Godani che dopo anni di esperienza nel settore della danza ha creato un percorso itinerante e innovativo che permette ai ballerini associati di formarsi in più scuole, condividendo l’amore per la danza e soprattutto acquisendo un bagaglio tecnico e artistico maggiore. Anita Luce si allena al momento presso la Street City Academy della Spezia con Rebecca Catania e Gabriele Mascolo.