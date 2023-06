Le “storie storiacce e storielle” inaugurano la rassegna dei Grandi Temi

Sarzana (La Spezia) 29 giugno 2023 - Si apre la rassegna letteraria che in questa 14^ edizione porta il titolo di “Storie, storiacce e storielle” “organizzata dal notissimo avvocato Annamaria Bernardini de Pace specializzato nel diritto di famiglia nel salotto della villa romana di Bocca di Magra. Il primo appuntamento di venerdì alle 21 è dedicato a Diabolik nell’incontro “Ring Diabolik” che vedrà in scena Davide Steccanella con il libro “La filosofia di Diabolik e Alan Ford” e Aldo Dalla Vecchia con “Diabolik dietro la maschera”. La manifestazione prosegue nel fine settimana e l’appuntamento di domenica è molto atteso. Infatti è prevista la partecipazione di Eugenia Maria Roccella ministro della famiglia per presentare il libro “Una famiglia radicale”. Si riprende poi da venerdì 7 a domenica 9 luglio con Antonio Caprarica, Fabrizio Biggio e Silvana Giacobini. A introdurre i temi trattati nelle varie serate e dialogare con gli ospiti non ci sarà soltanto l’ideatrice della rassegna Annamaria Bernardini de Pace ma per la prima volta anche Raffaello Tonon noto personaggio televisivo e conduttore radiofonico.