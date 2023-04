Lazzini e Berretta sul palco dello Spazio Nin di Falcinello

Sarzana (La Spezia) 26 Aprile 2023 - L’unione tra Ordinesparso e Collettivo Ibrido porta in scena sabato sera lo spettacolo scritto da Alessandro Beghini, “Las Angeles. Dramma sullo spazio”, interpretato dagli attori sarzanesi Giovanni Berretta e Jonathan Lazzini. L’appuntamento è alle 21.15 al Centro Sociale “Spazio Nin” con ingresso. Berretta e Lazzini tornano a recitar insieme dopo gli spettacoli “Scintille” e “Frankestein”, rappresentate al Festival “Esseri. Illuminati” che si tenuto al teatro degli Impavidi di Sarzana. Lo spettacolo scritto da Beghini, nella sua costruzione e realizzazione, sarà anche un esperimento: le prove dureranno due giorni, giovedì e venerdì, allo Spazio Nin di Falcinello. Sarà infine un modo per coltivare lo Spazio, con una grande apertura per l’estate in arrivo, con tante date e residenze artistiche di diverse compagnie italiane. Jonathan Lazzini classe 1994 di Sarzana frequenta la scuola per attori “Luca Ronconi” al Piccolo Teatro di Milano. Giovanni Berretta è il fondatore della compagnia “Ordinesparso”, insegna teatro ai ragazzi del liceo classico curvatura teatrale “Parentucelli Arzelà” di Sarzana ed è il creatore del Festival Nin.