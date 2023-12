L’arrivo del nuovo anno si festeggia in piazza a ritmo di musica

Sarzana (La Spezia) 5 ndicembre 2023 - La città di Sarzana festeggerà la notte più lunga dell’anno in compagnia di “MagicaBoolaBrass Band”, gruppo versatile che ben si adatta a uno spettacolo sia itinerante che da palco e che dalle ore 20 e fin dopo la mezzanotte riempirà di festa e di musica la serata, muovendosi lungo le vie del centro storico. Il gruppo è composto da Alessandro Riccucci (sax alto, flauto, arrangiamenti e direzione musicale), Renzo Cristiano Telloli (sax alto), Francesco Felici, Sigi Beare, Elena Zappolini (sax tenore),Michele Santinelli, Pietro Petri, Filippo Ghezzi, (sax baritono), Andrea Lagi, Luca Carducci, Giulio Mari, Matilde Gori (tromba), Leonardo Ricci, Manuel Signorini (sousafono), Riccardo Focacci (coordinamento e arrangiamento percussioni, rullante), Olivier Mannari (rullante), Francesco Giomi (cassa), Giacomo Cirinei (cassa), Francesco Dell’Omo (percussioni). In piazza Garibaldi spettacolo di musica live dal pomeriggio alle 16 fino a notte in compagnia di Radio Bruno fino all’arrivo alle 22 dello showman Sandro Pozzi.