L’applauso della città alla campionessa Noemi Montepagani

Sarzana (La Spezia) 3 marzo 2024 - Dopo la bella esperienza e soprattutto vincente ai campionati italiani per la giovane ballerina Noemi Montepagani è arrivata anche l’emozione di salire a palazzo civico per ricevere l’abbraccio e le congratulazioni della sindaca Cristina Ponzanelli. L’altra mattina Noemi è stata ricevuta a palazzo civico dalla sindaca Cristina Ponzanelli che si è voluta congratulare con lei per l’ultima importante vittoria raggiunta. Noemi Montepagani, 15 anni sarzanese, infatti si è aggiudicata i campionati Italiani Assoluti di danze caraibiche nelle specialità Salsa e Bachata che si sono disputati a Riccione. Un risultato che si aggiunge ai due titoli mondiali e ai due titoli europei che la giovane sarzanese Noemi Montepagani ha già messo in bacheca da quando ha iniziato a ballare nel 2018 nella scuola “Time To Dance” di Carrara seguita dal maestro Andrea Corsini. E adesso nel mirino ci sono le prossime importanti manifestazioni che si svolgeranno nel calendario estivo.