L’Anpi trova la nuova casa negli spazi dell’associazione Quarto Piano

Sarzana (La Spezia) 18 luglio 2023 - Una giornata a alta tensione in attesa della soluzione che è arrivata in extremis e dovrebbe aver accontentato tutti. La vicenda che ha infiammato la città è arrivata alla soluzione e l’associazione Anpi ha trovato una nuova sede dove poter organizzare incontri, sistemare il proprio archivio storico e il materiale dopo la comunicazione ricevuta nei giorni scorsi dal Comune di Sarzana che ha chiesto la consegna degli spazi occupati all’interno del Vecchio Mercato Ortofrutticolo sede del palazzetto di hockey su pista. La decisione è legata all’intervento di allargamento degli spazi riservati agli spogliatoi e prevede l’utilizzo della zona occupata da anni dall’associazione dei partigiani. Dopo un presidio organizzato in piazza Luni e un lungo faccia a faccia con l’amministrazione comunale l’associazione ha ricevuto l’invito a usufruire dell’appartamento gestito dall’associazione Quarto Piano in via Landinelli, in pieno centro storico della città.