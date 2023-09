L’amore degli abitanti per Montemarcello diventa un libro

Sarzana (La Spezia) 1 settembre 2023 - L’estate scorsa Alice Ronchi ha realizzato una installazzione di acciaio riportnte la scritta “E’amore”, riassumento con questo sentimento i pensieri degli abitanti del borgo amegliese di Montemarcello inserito nel progetto nazionale di arte contemporanea “Una boccata d’arte” sostenuto dalla Fondazione Nissim. Opera installata sulla porta di accesso al centro storico del paese ma per arrivare alla realizzazione Alice Ronchi ha voluto vivere le sensazioni degli abitanti, ascoltarne i ricordi, chiedendone uno scritto. Le lettere erano state imbucate dagli abitanti nella cassetta che Alice aveva fatto collocare nella piazza principale del paese: quasi tutte erano scritte a mano e in forma anonima . Alcuni di quei racconti vennero poi letti nel corso di una emozionante giornata organizzata un anno fa in piazza XIII Dicembre. Proprio quelle testimonianzesono state poi raccolte in un libro dal titolo “Caro Montemarcello” che verrà presentato sabato pomeriggio.