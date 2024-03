La super sfida è al Vecchio Mercato: arriva la capolista Forte dei Marmi

Sarzana (La Spezia) 8 marzo 2024 - Sarà un sabato sera davvero di grande fascino al “Vecchio Mercato”. Il Forte dei Marmi dei tanti indimenticati ex rossoneri arriva per difendere il primato nel campionato di serie A 1 e l’Hockey Sarzana Gamma Innovation dovrà invece provare a rimanere agganciato al prestigioso terzo posto messo a rischio dopo la sconfitta di Follonica. I versiliesi allenati dal tecnico Alessandro Bertolucci possono vantare un ruolino di marcia straordinario e la sfida per i padroni di casa sembrerebbe tutta in salita ma la pista del Vecchio Mercato è sempre una sorpresa. Si annuncia una serata speciale per gli appassionati dell’hockey. Infatti la leggenda Pedro Gil dopo una carriera ricca di vittorie ha comunicato ufficialmente il ritiro a fine stagione e per lui sarà dunque l’ultima uscita a Sarzana. Occasione dunque per tributargli il doveroso applauso come merita un autentico fuoriclasse che ha onorato ai massimi livelli mondiali la disciplina. Si gioca alle 20.45 arbitrano Filippo Fronte di Novara e Franco Ferrari di Viareggio, ausiliario Matteo Righetti di Sarzana.