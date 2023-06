La seconda serata del Festival Fisiko si sposta all’ex ceramica Vaccari

Sarzana (La Spezia) 22 giugno 2023 - La serata di venerdì si apre alle 19 con lo spettacolo di Francesco Collavino, uno studio sull’esposizione, in cui lo spazio scenico è concepito come un dispositivo installativo che si realizza in un processo di accumulazione visiva di segni. A seguire alle 19.45 il “Concerto fetido su quattro zampe” di Alice e Davide Sinigaglia che trasporterà il pubblico in un viaggio irriverente attraverso le conseguenze catastrofiche del salto che portò l’homo sapiens ai vertici della catena alimentare. Alle 21.15 spettacolo di Emilia Verginelli dal titolo “Io sono nessuno” che racconta episodi dell’esperienza trascorsa come volontaria dell’artista all’interno di una casa famiglia. Alle 22.30 la drammaturga e e regista Rita Frongia propone “Star. Essere umani molto umani da vicino” che porta in scena la danzatrice Teri Weikel. Chiude la serata il gruppo Avogadro dr Samba che utilizza gli strumenti a percussione tipici della Samba brasiliana per esplorare i ritmi di un genere, apparentemente troppo lontano e diverso, come il rock inglese anni Settanta e Ottanta.