La scuola al voto: domenica e lunedì si rinnova il consiglio

Sarzana (La Spezia) 18 novembre 2023 - Sono oltre quattromila gli elettori, tra genitori, docenti, personale Ata e studenti, chiamati al voto domenica e lunedì 20 per procedere al rinnovo del consiglio di istituto che avrà la durata triennale. I seggi della scuola superiore “Parentucelli Arzelà” di piazza Ricchetti a Sarzana, resteranno aperti domenica dalle 8 alle 12 e lunedì 20 dalle 8 alle 13.30, Successivamente è previsto lo spoglio delle schede sotto la direzione della commissione elettorale, presieduta dal professor Roberto Mazza. La componente alunni (circa 1300 ragazzi degli indirizzi liceale, tecnico e professionale) ha diritto ad essere rappresentata in seno al Consiglio di Istituto da 4 ragazzi; si possono esprimere fino a 2 preferenze. Anche i genitori (2600 in tutto) hanno diritto ad essere rappresentati da 4 persone; fino a 2 sono le preferenze. Saranno in tutto 8 i docenti eletti su un corpo di circa 150 insegnanti; per i prof massimo 2 preferenze sulla scheda. Il personale Ata (circa 40 dipendenti) otterrà due seggi e i suoi elettori potranno segnare sulla scheda una preferenza.