La scuola abbandonata del XXI Luglio inizia a vedere una nuova luce

Sarzana (La Spezia) 10 aprile 2024 - Nelle scorse settimane erano stati rimossi tutti i vecchi arredi che da anni sono rimasti all’interno delle aule della scuola XXI Luglio, uno dei simboli della città dove hanno frequentato le elementari e per qualche anno anche i corsi dell’istituto tecnico commerciale migliaia di ragazzi. L’edificio è al centro di un grande progetto di riqualificazione da parte del Comune di Sarzana e per questo è stato effettuato un sopralluogo propedeutico alla consegna dei lavori che avverrà contestualmente all'apertura del cantiere. Erano presenti l'ingegner Flavio Barbieri e il coordinatore sicurezza in fase di esecuzione Francesco Campanini di Ire spa, Calogero Vetro procuratore e Antonio de Bernardinis, rispettivamente procuratore e direttore tecnico di Arkeo Restauri srl la società aggiudicataria della gara per la rifunzionalizzazione dell'ex-edificio scolastico, oltre ai tecnici comunali. Durante il sopralluogo, nonostante la pulizia effettuata negli ultimi mesi dal Comune, questa mattina erano presenti segni di frequentazioni abusive del sito e nuovi bivacchi.