La rassegna Percorsi raddoppia: sabato sera doppio appuntamento

Sarzana (La Spezia) 25 agosto 2023 - Doppio appuntamento sabato sera nella rassegna “Percorsi” in svolgimento a Santo Stefano Magra organizzata da Ad Eventi con il contributo del Comune di Santo Stefano Magra e Svar società di valorizzazione delle aree retroportuali. I grandi nomi della cultura italiana, partendo dal matematico e saggista Piergiogio Odifreddi affrontano il tema della verità e sabato è prevista in piazza della Pace nel centro storico del borgo un serata davvero molto intensa. Si inizia alle 20.30 con Amalia Ercoli Finzi insieme alla figlia Elvinia Finzi per trattare il tema della “Verità e ricerca scientifica oltre i pregiudizi” e a seguire alle 21.45 l’attore e conduttore rafiofonico Matteo Caccia affronterà il tema “Le grandi menzogne”. La chiusura della manifestazione quindi è affidata domenica sera a Domenico Iannacone. Nella serata di sabato verrà aperto anche il laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni dal titolo “Diffidare dalle imitazioni” curato dall’Associazione Crescere Insieme.