La Notte Blu accende le frazioni di Fiumaretta e Bocca di Magra

Sarzana (La Spezia) 5 agosta 2023 -La Notte diventa Blu. Una domenica importante sulle rive del fiume Magra nel Comune di Ameglia. Le due frazioni marinare infatti festeggiano domenica la Notte Blu in una lunga serata i suoni, colori, divertimento e gastronomia. Mancherà purtroppo il collegamento con i battelli delle due sponde di Fiumaretta e Bocca di Magra studiato per consentire ai vsitatori di vivere la serata in entrambe le frazioni senza dover ricorrere agli spostamenti in automobile. Le condizioni del fiume e del mare piuttosto agitte hanno scongiurato l’utilizzo delle imbarcazoni. Ci sarà un servizio di bus navetta su strada che dalle 19 all’una di notte farà la spola tra le due borgate marinare. A Fiumaretta il punto di ritrovo sarà davanti alla chiesa mentre a Bocca di Magra in piazza XX Settembre. Da oggi alle 16 scatteranno divieti e ordinanze previste dal comando della poliia locale e saranno attivi fino all’una per garantire un sicuro svolgimento delle tante iniziative in programma.