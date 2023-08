La musica folk nata nella bassa parmense arriva in Querciola

Sarzana (La Spezia) 14 agosto 2023 - Serata folk con l’accento emiliano. Mercoledì sera sarà in scena in piazza Querciola a Castelnuovo Magra il gruppo “Mè, Pek e Barba” , la band di Parma che ha da poco festeggiato i 20 anni di attività portando in giro per l’Italia la loro musica ce si basa sul dialetto parmense per la prima volta suona in Liguria. Il gruppo si esibirà alle 21.30 in piazza Querciola nel borgo collinare castelnovese nell’ambito della rassegna “Musica in Castello” curata dalla Piccola Orchestra Italiana di Fontanellato. La band è composta da Sandro Pezzarossa (voce e chitarra), Michela Ollari (voce), Elisa Minari (basso), Federico Romano (fisarmonica), Nicola Bolsi (batteria), Lucio Stefani (violino), Federico Buffagni (flauti), Francesco Ravaglia (chitarre).Nello scorso marzo è uscito “20” il cd celebrativo dedicato ai venti anni di attività del gruppo. Le canzoni “Solstizio d’estate” e “Verso al foce”, hanno visto la partecipazione di Daniele Campani dei Nomadi alla batteria e Francesco Gualerzi ex componente della storica band emiliana al sax soprano. Il concerto è a ingresso gratuito senza prenotazioni.