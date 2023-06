La Croce Rossa Italiana è in cerca di nuovi volontari

Sarzana (La Spezia) 7 giugno 2023 - La Croce Rossa Italiana sezione che opera nel Comune di Ameglia sta cercando volontari. Per mostrare l’attività e i servizi ha quindi organizzato una serata aperta a tutti che si terrà venerdì 9 giugno ale 21 in piazza Pertini nella frazione di Fiumaretta. Una serata all’insegna della solidarietà per far conoscere alla cittadinanza le molteplici attività della Croce Rossa nella speranza di avvicinare nuovi volontari. In occasione dell’”Open Night” sarà inoltre presentato anche il nuovo corso obbligatorio per poter diventare volontari. La Croce Rossa ha fatto della formazione una solida base per offrire a tutti la possibilità di impegnarsi e acquisire gli strumenti utili per un impatto positivo sulla società, portando aiuto ovunque, per chiunque. Per diventare volontario è necessario frequentare un corso di accesso comune a tutte le attività. Il comitato amegliese inoltre informa che è possibile devolvere il 5x1000 all’associazione inserendo il codice fiscale 90028810118, un semplice gesto che può aiutare la Croce Rossa Ameglia a essere costantemente presente sul territorio.