La Compagnia degli Evasi trionfa al Festival Artigianale di Città della Pieve

Sarzana (La Spezia) 2 aprile 2024 - La Compagnia degli Evasi, il gruppo teatrale di Castelnuovo Magra ha vinto il prestigioso riconoscimento riservato a gruppi non professionisti al Festival del Teatro Artigianale. La quinta edizione della rassegna si è svolta al teatro degli Avvaloranti di Città della Pieve organizzata dalla Compagnia di Teatro Instabile “Un Sacco Di Versi”, con il patrocinio del Comune di Città della Pieve e la collaborazione di Fita Umbria. Grande soddisfazione per il gruppo castelnovese della Compagnia degli Evasi vincitrice del concorso con lo spettacolo “Penelope, l’eredità delle donne” di Marco Balma, con la regia di Vanessa Leonini, che ha ricevuto anche il Premio alla “Miglior regia”, lo spettacolo è risultato inoltre vincitore del premio “Miglior spettacolo gradimento del pubblico”. Sale così a sette i premi ricevuti dallo scorso ottobre per questo spettacolo tutto al femminile: Premio Fitalia Miglior spettacolo categoria "Classici" alla XXXV edizione Premio Nazionale FITALIA di Roma, Premio Fo_Emozioni Giuria Tecnica alla VI edizione Festival a Concorso Materia di Prodigi – Forlì, Premio Miglior Regia al Premio ligure “Tre Caravelle” di Genova, Premio al Miglior Spettacolo e Premio speciale U.I.L.T. Marche al Miglior Testo a Marco Balma al Festival Nazionale del Teatro La Guglia d'Oro" di Agugliano di Ancona.