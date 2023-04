La Compagnia degli Evasi torna in scena con il nuovo spettacolo

Sarzana (La Spezia) 20 Aprile 2023 - Torna in scena la Compagnia degli Evasi. Il gruppo teatrale di Castelnuovo Magra ormai conosciuto e premiato in tanti concorsi nazionali sta preparando il nuovo spettacolo dal titolo “Limone e caffè” che proporrà il 20 maggio al teatro degli Impavidi di Sarzana. Lo spettacolo è liberamente tratto da “Ancora un attimo” di Massimiliano Bruno segna il debutto alla regia di Simone Tonelli. Sul palco: Nicoletta Croxatto, Beatrice Benassi, Elena Mele, Roberto Marino, Simone Tonelli, William Cidale, Carolina Sani, Enrico Periconi, Marco Balma. Alle luci Sara Ferrari, effetti sonori Andrea Carli, scenografia Simone Tonelli, costumi a cura della Compagnia degli Evasi. I biglietti sono in vendita sulla piattaforma Vivaticket oppure per le prenotazioni telefoniche è possibile contattate il numero 346-4026006 da lunedì a sabato dalle 9.30-13 e il giovedì anche dalle 16 alle 19. Un commedia romantica con tratti comici, “Limone e caffè” narra le vicende di due giovani un po’ emarginati, Roberto e Beatrice, che si conoscono in un modo consueto tra i giovani degli ultimi anni. Ma non nel mondo dei social. E così nascerà una storia tutta da vedere.