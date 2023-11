La Compagnia degli Evasi si è aggiudicata il premio teatrale Città di Forlì

Sarzana (La Spezia) 10 novembre 2023 - Un altro premio nella bacheca della Compagnia degli Evasi. La compagnia teatrale non professionista di Castelnuovo Magra stata premiata al Teatro Fabbrica delle Candele di Forlì con il “FO Emozioni” organizzato dall’Associazione Culturale di Associazioni “FOEmozioni” in collaborazione con il Comune di Forlì, Unità Politiche Giovanili ed Elsinor Teatro Soc. Coop. La Compagnia degli Evasi si è aggiudicata il “Premio Speciale della Giuria Tecnica con lo spettacolo “Penelope l’eredità delle donne” con la seguente motivazione. “Quando i corpi comunicano le parole con gestualità e la gestualità diventa espressione che cattura, il gioco arduo del Femminile e delle tante domande, dei desideri e delle grida di un passato che inevitabilmente si ripropone. Le attrici in scena hanno regalato un viaggio permeato di questa energia, nonostante un testo non sempre affidabile. Il riconoscimento da a loro e alle donne che con il teatro provano a percorrere sentieri ardui, nonostante gli ostacoli dentro e fuori il palcoscenico”. E’ questo il secondo premio vinto dallo spettacolo “Penelope” dopo la recente vittoria del “Premio Fitalia 2023 genere classico”.