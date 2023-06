La Compagnia degli Evasi fa gli onori di casa sul palco di Teatrika

Sarzana (La Spezia) 28 giugno 2023 - L’appuntamento di giovedì sera con la rassegna “Teatrika” vedrà in scena la Compagnia degli Evasi con lo spettacolo “Penelope, l’eredità delle donne” . La rassegna di teatro riservata a compagnie non professioniste è in corso di svolgimento all’area verde del centro sociale polivalente di Molicciara, frazione del Comune di Castelnuovo Magra. Si accendono le luci del palco alle 21.30 per mettere in scena “Penelope, l’eredità delle donne” un atto unico scrito da Marco Balma liberamente ispirato alla figura della Penelope della mitologia greca, ma attualizzato e modernizzato dalla regista Vanessa Leonini. Lo spettacolo si avvale di un significativo tracciato musicale con brani di Max Richter, Massive Attack, Renzo Anzovino, Y.Tiersen, M.Ronson, R.Djawadi, R.Andrioli. In scena le attrici Mafalda Garozzo, Francesca Lopresti, Sabrina Battaglini, Lucia Carrieri, Monica Moro. Scenografie Francesca Lopresti. Teatrika è organizzato dalla Compagnia degli Evasi e si avvale del patrocinio del Comune di Castelnuovo Magra. Gli spettacoli tutti con inizio alle 21.30 sono a ingresso gratuito.