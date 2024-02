La città piange la scomparsa di Carlo Alberto Cipressi

Sarzana (La Spezia) 15 febbraio 2024 - Addio al comandante. Carlo Alberto Cipressi è stata una figura simbolo della città di Sarzana avendo per anni indossato l’uniforme della polizia municipale arrivando al grado di comandante. Si è spento all’età di 85 anni nella sua abitazione nel quartiere di Bradia. Un personaggio stimato e molto conosciutissimo per i suoi modi gentili e comprensivi anche nell’esercizio del suo ruolo ed era frequente incontrarlo, sempre disponibile al sorriso e soprattutto attento alle vicene e alla crescita della sua città. E’ entrato nel corpo della polizia municipale negli anni Sessanta ed ha visto crescere l’attività diventando poi comandante gestendo il personale in divisa dal 1973 al 1977 e poi anche all’inizio degli anni Ottanta per poi raggiungere il traguardo della pensione. La cerimonia funebre si terrà venerdì pomeriggio alle 15 all’obitorio dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana prima del trasferimento al cimitero di Turigliano.