La città fa il pieno: partenza in grande stile per Soffitta e Calandriniana

Sarzana (La Spezia) 6 agosto 2023 - La tradizione è ancora una calamita fortissima. La città si è vestita e colorat a festa per l’inaugurazione della “Soffitta nella strada” e “Calandriniana”, le storiche rassegne organizzate dal Comune di Sarzana nelle viette del centro storico. Davvero tantissimi visitatori hanno girato la città, curiosato tra le bancarelle alla ricerca di oggetti e seguito attentamente i primi colpi di pennello sulle tele esposte in piazza Calandrini, il salotto d’arte all’aperto che vede partecipare nove artisti. Giornate già molto impegnative naturalmente anche i locali, ristoranti e negozi che hanno lavorato fino a ora tarda per accontentare le richieste dei turisti. Sono state inoltre inaugurate anche la mostra del noto fotografo sarzanese Fabio Gianardi che espone i singolari scatti di 50 uomini “barbuti” e quella di Alessandra Angelini al Museo Diocesano dal titolo “Le declinazioni del rosso” che resteranno aperte nei prossimi giorni. Il prossimo fine settimana tornerà anche la storica Mostra Nazionale dell’Antiquariato allestita alla Fortezza Firmafede.