La città di Sarzana protagonista di un cortometraggio presentato al Lido di Venezia

sarzana (La Spezia) 24 agosto 2023 - Anche la città di Sarzana sarà protagonista al Festival del Cinema di Venezia. Il prossimo 7 settembre infatti verrà presentato il cortometraggio dal titolo “La bellezza dell’Italia minuta”, prodotto da The Skill Group. L’opera curata da Lorenzo Munegato e Alberto Pezzella con il contributo di Simone Massaccesi è un viaggio nell’Italia dei centri piccoli e medi, spesso fuori dai grandi circuiti turistici, ma capace di enormi potenzialità. Il viaggio nella “Bellezza dell’Italia Minuta” inizia da Sarzana, il primo Comune della Liguria che si incontra provenendo dalla Toscana, con il suo sorprendente centro storico, la sua campagna integra e le maestose fortezze che, da avanguardia delle tecniche difensive sono oggi poli museali e culturali. Il ceo di The Skill Group è Andrea Camaiora, ex consigliere comunale di Sarzana. Tra le altre zone interessate al progetto ci sarà anche Magliano, nel cuore della Maremma.