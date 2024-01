La carica dei 100 studenti nella campestre allo stadio “Miro Luperi”

Sarzana (La Spezia) 11 gennaio 2024 - Tutti allo stadio per la tradizionale manifestazione studentesca organizzata e seguita dagli insegnanti del dipartimento di scienze motorie e sportive della scuola “Parentucelli Arzelà” di Sarzana: Leonardo Cozzani, Sara Conti, Susanna Greco, Francesca Lucii, Jacopo Lambruschi, Vincenzo Riviezzo, Anica Borio, Giosuè Arena, Alessandra Merli. la collaborazione del professor Simone Fregosi, docente di matematica e grande appassionato di atletica leggera. La manifestazione ha rappresentato una bella occasione di aggregazione e condivisione per i ragazzi, che hanno potuto esprimere le loro potenzialità e confrontarsi con i propri compagni. Al termine delle gare, sono stati premiati i primi tre classificati per ogni categoria. L’istituto “Parentucelli Arzelà” si prepara alla fase provinciale della campestre in programma il 18 gennaio alla quale hanno diritto a gareggiare i primi quattro di ogni categoria e i successivi campionati d'Istituto di atletica leggera che si svolgeranno invece a marzo.