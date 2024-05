La banda delle rapine e furti nel nord Italia è finita in manette

Sarzana (La Spezia) 14 maggio 2024 - L’operazione “Italian Job” si è conclusa con l’arresto di sei persone ritenute responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerose rapine, furti in abitazione e truffe commesse negli ultimi mesi in particolare nelle Province di Pavia, Alessandria e Vercelli. Il blitz dei militari si è però esteso anche in Val di Magra e più precisamente a Castelnuovo Magra all’interno del campo nomadi. L’indagine è stata avviata dal nucleo radiomobile della compagnia di Voghera nella primavera di un anno fa dopo le denunce presentate ai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Voghera di furti in abitazione, rapine e truffe attuate specialmente in danno di anziani. Dopo gli arresti eseguiti a Verolengo, Vercelli, Mantova il cerchio si è chiuso a Castelnuovo Magra. Una persona è stata arrestata dai carabinieri con il supporto supportati del comando provinciale dell’Arma e delle unità cinofile.