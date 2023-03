La vecchia scuola del XXI Luglio diventerà un centro polifunzionale

La presentazione del piano

Sarzana (La Spezia) 15 marzo 2023 - E’ pronto il progetto definitivo di riqualificazione e adeguamento dell’edificio scolastico capoluogo di via XXI Luglio in edificio polifunzionale pubblico affidato dal Comune a Ire Spa (Agenzia Regionale Ligure per le Infrastrutture, Recupero ed Energia). Alla presenza del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, dell'amministratore unico di Ire Spa Stefano Baggio, del responsabile del recupero e riqualificazione urbana Elisabetta Grassi dei progettisti Sergio De Felice e Rosa Ambrosio della Spi srl, capogruppo del Raggruppamento Temporane. L'edificio, ormai in disuso come scuola dal2006, sarà infatti convertito in un edificio polifunzionale in grado di ospitare diverse attività, uffici pubblici, spazi per la formazione e ludico-creativo con annessa sala conferenze. ll primo lotto di lavoro prevede la messa in sicurezza di tutto il plesso, con già l'appalto per il restauro e recupero di una prima parte volta al suo riutilizzo.Gli interventi prevedono il consolidamento di alcune pareti murarie e solai esistenti, per dare maggiore rigidezza e migliorando il comportamento globale sismico delle strutture. Per quanto riguarda l’aspetto energetico, l’edificio sarà dotato di sistema bacs, pompe di calore, guaina fotovoltaica, lampade led,