L’ omaggio al maestro Ennio Morricone al Chiostro di San Francesco

Sarzana (La Spezia) 6 agosto 2023 - Lunedì sera dalle 21 al Chiostro di San Francesco a Sarzana grande omaggio Omaggio alla musica del maestro Ennio Morricone con l’esibizione dell’ Hyperion Ensemble composto da Bruno Fiorentini al flauto,Valentina Renesto sassofono, Roberto Piga violino, Danilo Grandi contrabbasso, Guido Bottaro pianoforte, Davide D’Ambrosio chitarra, Domiziana Pulino voce. Sarà un viaggio nelle musiche che hanno caratterizzato film indimenticabili: da Nuovo cinema Paradiso, Gli intocabili, Il Padrono C’era una volta in America e tanti altri ancora. Il gruppo Hyperion è nato nel 1991 alla Spezia, dall’incontro di un gruppo di musicisti desiderosi di esplorare le possibilità e le tendenze della sensibilità musicale contemporanea. Dalla sua fondazione si è fatto conoscere ad un pubblico vasto esibendosi in oltre mille concerti tenuti in tutto il mondo e con l’organizzazione di varie rassegne concertistiche. La manifestazione è organizzata dalla Società dei Concerti con il contributo di Regione Liguria, Fondazione Carispezia, Comune di Carro, oltre alla collaborazione di Comune e Provincia della Spezia e a tutte le amministrazioni comunali che hanno aderito alla rassegna oltre all’associazione Amici del Festival Paganiniano.