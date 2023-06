L’estate del Festival Moonland si prepara alle grandi sorprese

Sarzana (La Spezia) 16 giugno 2023 - Cresce l’attesa per Moonland. Sarà un’estate ancora una volta di qualità quella organizzata dall’associazione Bluesin con il patrocinio del Comune di Sarzana in piazza Matteotti e alla Fortezza Firmafede. La macchina dell’organizzazione è già lanciata e la prevendita sulle piattaforme specializate sta fornendo indicazioni molto confortanti. Il Festival della musica giunto alla quinta edizione si apre domenica 16 luglio in piazza Matteotti con la star internazionale Ben Harper accompagnatodalla band Innocent Criminals. Il concerto sarà aperto dal cantautore Maurizio Pirovano che presenterà il suo sesto album “Adesso” insieme al suo gruppo formato da Gianluca Del Fiol (chitarra solista), Maurizio Cambianica (basso e cori), Federico Paulovich (batteria). Si esibirà anche la rock band trevigiana dei Tides formati da Cristian Reduce (voce e chitarra), Giuseppe Zanini (chitarra), Massimo Donati (basso) e Giacomo Tretti (batteria). Il concerto si terrà in piazza Matteotti alle 20. Martedì 18 luglio alle 21 arriveranno in piazza Firmafede i Santi Francesi: duo formato da Alessandro De Santis (voce, chitarra, ukulele) and Mario Francese (producer, tastiere, synth e basso) e trionfatori della recente edizione di X Factor. Accompagnati alla batteria da Daniel Fasano. Mercoledì 19 luglio sarà la volta di Alice nello spettacolo “Eri con me - Alice canta Battiato”, con Carlo Guaitoli al pianoforte e Chiara Trentin al violoncello. Venerdì 21 luglio, concerto gratuito di Mario Biondi sempre in piazza Matteotti.