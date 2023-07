L’emozione del teatro va a spasso nei vari quartieri cittadini di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 3 luglio 2023 - Otto serate itineranti dedicate ai bambini e alle famiglie per portare l’emozione del teatro nelle periferie. Torna per il terzo anno la rassgena “Teatro sotto casa” organizzata dall’Arci Valdimagra con il patrocinio del Comune di Sarzana che si avvale della partecipazione di compagnie teatrali non professioniste. Si proseguirà fino al 17 luglio: gli spettacoli sono a ingresso libero e con inizio alle 21. Si parte martedì alla pista di pattinaggio del quartiere della Trinità con lo spettacolo dal titolo “Se una sera d'estate.. un viaggiatore” a cura della compagnia teatrale Profumo di Calicanto con testi ispirati a Calvino, Lodi e Rodari. Si prosegue domani, mercoledì 5 luglio al circolo Arci San Lazzaro con “Naso poetico" portato in scena dalla compagnia Teatrino di Pedro Benje e venerdì all’Arci ViviSarzanello con “Se una sera d'estate.. un viaggiatore". Martedì 11 luglio serata all’Arci Grisei, mercoledì 12 luglio a Battifollo, giovedì 13 all’Arci Marinella nel borgo marinaro e venerdì 14 Bradia con le stessi gruppi teatrali che si alterneranno nelle varie uscite. L’ultimo spettacolo è previsto lunedì 17 luglio al circolo Arci Nave.