L’emozione del grande schermo sotto le stelle a Sarzana e Castelnuovo Magra

Sarzana (La Spezia) 10 luglio 2023 - Notti al cinema a Castelnuovo Magra e Sarzana. Inizia martedì la tradizionale rassegna “Cinema Cultura” dal titolo “Fino all’ultimo sguardo” organizzata per la ventottesima edizione dall’assessorato alla cultura del Comune di Castelnuovo Magra in collaborazione con l’associazione culturale Vertigo. La manifestazione si svolge in piazza Querciola, nel borgo collinare di Castelnuovo Magra, sotto la torre dei Vescovi di Luni. Il primo film in calendario alle 21.30 si intitola “Aftersun” presentato dal critico Paola Casella. I film saranno 8 in programma martedì e venerdì sempre alle 21.30 tutti con ingresso gratuito e arricchiti in ogni serata dalla presenza di esperti e critici della storia del cinema. Pronto anche l’appuntamento con il grande schermo all’aperto anche a Sarzana organizzato dallo staff del Cinema Italia da giovedì in piazza Niccolò V con proiezioni che iniziano alle 21.30 per tutto il mese di luglio e agosto.