L’antica Roma torna a risplendere nell’anfiteatro di Luni

Sarzana (La Spezia) 3 giugno 2023 - Tantissimi spettatori hanno seguito la prima giornata della rassegna “Lunensia” la manifestazione giunta alla terza edizione organizzata dal Comune di Luni che per due giorni farà rivivere gli antichi fasti della colonia lunense nel periodo imperiale. Una partenza davvero in grande stile che per tutto il sabato ha portato nella zona dell’anfiteatro i Luni turisti e visitatori che hanno visitato il mercatino allestito negli spazi esterni del sito romano. Hanno sfilato gli eserciti composti dai rievocatori storici Legio Consolare III e IIII, Terra Taurina, Arcieri Cretesi, Asd Furor inaugurando la kermesse alla quale ha collaborato anche l’associazione “Amici di Luni” che ha collaborato alla realizzazione della due giorni. Domenica si riprende alle 10.30 e nel corso della giornata sarà in programma anche una visita guidata con al sito di Luni. Nel pomeriggio, alle 18 invece si terrà lo spettacolo teatrale dal titolo “Aulularia” di Tito Maccio Plauto a cura del gruppo Anonymous.