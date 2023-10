Io non rischio: le buone pratiche suggerite dalla Protezione Civile

Sarzana (La Spezia) 14 ottobre 2023 - L’ultimo appuntamento della settimana nazionale “Io non rischio” lanciata dal Dipartimento della Protezione Civile sarà a Luni. Una domenica in compagnia della squadra comunale dei volontari della Protezione Civile e antincendio boschivo che sarà presente in piazza XXV Aprile. Sabato invece la campagna informativa si è conclusa a Sarzana e a salutare il gruppo dei volontari insieme alla sindaca Cristina Ponzanelli e all’assessore competente Stefano Torri sono arrivati anche l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Raul Giampedrone e la senatrice Stefania Pucciarelli. In piazza sono stati mostrati i mezzi a disposizione del gruppo e soprattutto sono stati suggeriti importanti comportamenti da tenere. La campagna nazionale “Io non rischio” è stata promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas, Ingv , Reluis, Fondazione Cima, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l’associazione nazionale dei Comuni.