“Insieme” si gioca e si vince contro ogni avversario e barriera

Sarzana (La Spezia) 1 ottobre 2023 - I sorrisi e il divertimento dei ragazzi e dei loro genitori sono stati il miglior successo della manifestazione. Hanno partecipato in tantissimi alla rassegna improntata sullo sport organizzata dall’associazione “Insieme” che si occupa di tenere sempre acceso un faro sulla disabilità soprattutto dei ragazzi sostenendo le loro famiglie al centro sportivo di Castelnuovo Magra. Un momento di aggregazione e solidarietà che ha avuto il sostegno di tante società sportive che si sono messe a disposizione con i loro tecnici e atleti per insegnare ai tanti partecipanti nuove discipline e soprattutto facendoli giocare e ridere insieme. Il divertimento e il gioco sono da sempre il linguaggio universale che accorcia tutte le distanze e annulla qualsiasi diversità. Il ricavato della manifestazione verrà poi devoluto dai responsabili alle famiglie in difficoltà seguite dall’associazione “Insieme” per consentire le cure e il sostegno dei loro ragazzi.