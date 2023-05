Inizia la corsa al titolo tricolore per i giovani dell’Hockey Sarzana

Sarzana (La Spezia) 22 maggio 2023 - La prima squadra della società Hockey Sarzana Gamma Innovation a scendere in pista per il titolo italiano sarà quella della categoria under 11. I più piccoli hockeisti rossoneri debutteranno venerdì mattina contro la Rotellistica Scandianese nella fase finale del campionato tricolore in programma a Sandrigo. Per il presidente Maurio Corona una grande soddisfazione ma anche l’occasione per una risposta polemica. “Torniamo ancora dove ci compete - ha dichiarato il presidente Maurizio Corona – con tre formazioni under 11, under1 3 e under 23 e smentendo spero, definitivamente chi diceva che non avremmo presentato squadre, e che tutti sarebbero scappati da Sarzana. Per l’esattezza nessun nostro atleta ha lasciato i colori rossoneri la scorsa estate”. La formazione sarzanese allenata da Jeronimo Garcia giocatore della prima squadra che ha appena concluso il campionato di serie A1 è inserita nel raggruppamento A insieme alle formazioni della Rotellistica Scandianese, Azzurra Novara, Rotellistica Camaiore e i padroni di casa del Sandrigo Hockey.