Inizia in Spagna l’avventura europea dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation

Sarzana (La Spezia) 25 novembre 2023 - La partita di andata si giocherà in Spagna il 16 dicembre per mettere le basi per il ritorno che si disputerà il 20 gennaio 2024 al palazzetto del “Vecchio Mercato” di piazza Terzi. La stagione europea dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation sarà nella Wse Cup non essendo riusciti i rossoneri a riconquistare l’accesso alla Champions League la più importante manifestazione europeadi hockey su pista. I sarzanesi quindi partiranno dagli ottavi di finale il 16 dicembre in Spagna nella Provincia di Alicante e il ritorno al “Vecchio Mercato” il 20 gennaio 2024. Questo il sorteggio per quanto riguarda le altre italiane impegnate nella competizione: Grosseto-Igualada; Valdagno-La Vendenna; Monza-Noia; Follonica-Sk Germania. Il calendario degli ottavi si completa con le partite Murches-Diessbach; Voltregà-Noisy; Braga-Coutras. Una competizione che indubbiamente non racchiude lo stesso fascino della Champions ma che comunque vedrà impegnate ottime formazioni e rappresenta un valido stimolo per tutte le partecipanti.